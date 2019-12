Curacao.nu | CDA wil Jaarlijkse viering Koninkrijksdag in Amsterdam

Persbureau Curacao

Den Haag – Het CDA in Amsterdam wil een jaarlijkse viering op 15 december van Koninkrijksdag in de hoofdstad.

De partij wil meer aandacht besteden aan de banden tussen Nederland en de zes Caribisch-Nederlandse eilanden.

In 1954 werd op 15 december het Statuut ondertekent in Den Haag. In het Statuut worden de verhoudingen geregeld tussen Nederland en de andere landen van het Koninkrijk.

Volgens het CDA is 15 december officieel Koninkrijksdag, maar ontgaat dit de meeste Nederlanders.

