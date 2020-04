Persbureau Curacao

Willemstad – Een chauffeur die met het verkeerde nummerbord toch op de weg was, is gisteren na een achtervolging aangehouden.

De man ontweek aanvankelijk de controle en ging ervandoor, maar de politie zette de achtervolging in. Niet veel later verloor de man de macht over het stuur en knalde tegen een lantaarnpaal.

De man is overgebracht naar het politiebureau en zijn auto is in beslag genomen.

Bron: Curacao.nu