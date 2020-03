Curacao.nu | Chong bereikt akkoord en vertrekt bij Manchester United

Persbureau Curacao

Willemstad – Tahith Chong staat op het punt om een contract te tekenen bij Internazionale. De twintigjarige Curaçaoënaar heeft een persoonlijk akkoord bereikt met de Italianen.

Chong komt komende zomer transfervrij over van Manchester United, waar zijn contract afloopt. Hij tekent een contract voor vijf seizoenen en gaat twee miljoen euro per seizoen verdienen, inclusief bonussen. Inter zou in Chong ook de sleutel zien om de invloed op de Aziatische markt te vergroten.

De Curaçaoënaar heeft Chinese ouders.

Bron: Curacao.nu