Curacao.nu | CMC bevestigt een nieuw geval van COVID-19

Persbureau Curacao

Curaçao Medical Center bevestigt dat er één patiënt is aangekomen die positief is getest op COVID-19 en wordt behandeld in onze isolatieruimte bij CMC. De patiënt is stabiel. Curaçao heeft nu negen bevestigde Corona-besmettingen op het eiland.

Het ziekenhuisteam bereidt zich al meer dan een maand voor op COVID-19 en zal het vastgestelde protocol blijven volgen om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om onze andere patiënten en haar personeel te beschermen, aldus een persverklaring.

Om de privacy van de patiënt te beschermen, geeft CMC geen aanvullende informatie.

Het ziekenhuis wil iedereen eraan herinneren dat de bezoekuren in het ziekenhuis beperkt zijn tot slechts één bezoeker per patiënt tussen 11.30 en 12.30 uur.

Ook wordt gevraagd om geen patiënten te bezoeken als de bezoeker zich niet goed voelt of jonger is dan 18 jaar.

Bron: Curacao.nu