Curacao.nu | Cold case opgelost door vingerafdruk

Willemstad – Een onbekende vingerafdruk heeft uiteindelijk toch geleid tot de oplossing van een moord. De dader zit inmiddels vast voor 16 jaar.

Op 2 april 2015 werd een 90-jarige man dood aangetroffen in zijn woning na een diefstal met geweld. Op een kluis in de slaapkamer vonden de rechercheurs een vingerafdruk van iemand die niet in het systeem van de politie voorkwam.

Onlangs werd de 34-jarige Basilia opgepakt voor een ander strafbaar feit, waarbij zijn vingerafdruk werd afgenomen. Die bleek identiek te zijn met de vingerafdruk op de kluis.

