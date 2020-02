Curacao.nu | Commissie zoekt vergeten Curaçaose sporthelden

Persbureau Curacao

Willemstad – Ken jij nog een Curaçaose sportheld die nooit in de schijnwerpers heeft gestaan? Er is een commissie in het leven geroepen die sporters zoekt die op het hoogste niveau hebben gepresteerd, maar nooit erkenning kregen.

Ook technische stad, officials en bestuurders worden gevraagd zich te melden. Dat kan op een aantal telefoonnummers. De commissieleden zijn Geoffrey Goede (5105610), Rudsel van Lamoen (5124428), Rudsel Cicilia (7953113) en Rein Persaud (5117051).

Bron: Curacao.nu