Willemstad – De korporaalsopleiding van de Caribische Militie is afgerond met het uitreiken van de diploma’s Bewaken & Beveiligen.

Dat is bijzonder want de Arubanen moesten tijdens de opleiding vanwege Corona terug naar huis en de Curaçaoënaars moesten roadbloks doen in de stad.

Bron: Curacao.nu