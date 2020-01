Curacao.nu | Crossfit nieuw element bij Ride for the Roses

Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – De 16e editie van de Ride for the Roses gaat dit jaar van start met een nieuw element: de Crossfit op het strand bij Mambo BLVD. Dit element komt in de plaats van de vroegere Spinergy. De Ride is op zondag 2 februari.

Er zijn twee routes voor de Walk for the Roses: 7,8 km, over de hoge Julianabrug en 5 km over de Emma brug. De Swim for the Roses begint om 12 uur ’s middags bij Zanzibar aan Jan Thiel baai en eindigt bij Mambo Beach BLVD.

Voor de Ride for the Roses op de fiets is er de Easy Ride van 10 km (ook voor de jeugd), twee bike tours, van 40 en van 60 km en de MTB-route door de zoutpannen van Jan Thiel.

De fietsroutes staan op de website van Ride for the Roses verder aangeduid. daar vind je ook alle details over de inschrijving en de kosten.

Bron: Curacao.nu