Curacao.nu | Curaçao heeft er weer een coronapatiënt bij

Persbureau Curacao

Curaçao heeft na precies een maand weer een nieuwe besmetting van corona. Een Curaçaoënaar, die terugkwam uit het buitenland, was in quarantaine, kreeg symptomen en werd positief getest.

De laatste twee besmettingen waren op 24 april. De teller op het eiland staat nu op 17, zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth.

De betreffende patiënt zit in zijn of haar quarantaine hotel en is inmiddels in isolatie geplaatst. De GGD heeft vijf andere mensen getraceerd die contact met hem hadden en in quarantaine zijn gezet.

Bron: Curacao.nu