Curacao.nu | Curaçao is een week stabiel

Persbureau Curacao

Het aantal vastgestelde Corona-besmettingen op ons eiland is precies een week stabiel. De teller staat sinds 29 maart op elf.

Wel is er één nieuw persoon bijgekomen van wie de test geen duidelijkheid gaf. Diegene zit nu in isolatie.

Van de elf besmette personen is er één overleden, één ligt in het ziekenhuis, vier zitten in thuisisolatie en vijf zijn genezen.

Bron: Curacao.nu