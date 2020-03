Curacao.nu | Curaçao moet in de strijd tegen Corona slimmer meten

Persbureau Curacao

Curaçao moet in haar strijd tegen corona-besmetting beter en slimmer meten. Dat zegt Dr. Eline van den Broek, biostatisticus en gezondheidseconoom, als professor verbonden aan het Larner College of Medicine van de Universiteit van Vermont (USA).

In de basis komt het probleem op Curaçao neer op een gebrek aan kwalitatief bruikbare data om iets over de verspreiding van het virus te zeggen en daar maatregelen op te baseren. “Curaçao moet het aantal Corona-gevallen meten en dan niet onder de zieke mensen die zich door jouw casedefinitie toch al melden, maar je moet het aantal gevallen onder je hele bevolking meten door te testen”, zegt Van Den Broek.

Cijfers

De professor in Vermont heeft goed nieuws voor Curaçao. “Je hoeft niet de hele bevolking te testen voor wetenschappers om een cijfer te produceren waar je wat mee kunt.”

Met deze cijfers kun je extraheren naar je bevolking, zodat je iets kan zeggen over corona-besmetting onder je mensen. Terwijl het testen onder de zieke of oudere bevolking, die in het ziekenhuis of thuis zijn opgenomen aan de hand van de nu gehanteerde case-definitie, eigenlijk leidt tot een vergelijking tussen appels met peren. “Dan kun je als epidemioloog beter zeggen: ik weet het niet.”

Het mooie is, volgens Van Den Broek, dat we op basis van representatieve cijfers causale verbanden kunnen ontdekken. “Bijvoorbeeld welke demografische elementen spelen een rol? Maar ook welke omgevingsfactoren en hoe hebben die invloed op de epidemiologie van de verspreiding van Corona? Je kunt wel zeggen: het virus grijpt om zich heen, maar we willen allemaal weten, waarom die persoon wel en waarom die ander niet?

Zekere voor onzekere

De strategie die Curaçao nu kiest, is om draconische of verregaande maatregelen te nemen – voor iedereen – in een poging om besmetting met het covid-19 virus te voorkomen. “Dat is het gevolg van het gebrek aan bruikbare data op het eiland. En dus neemt epidemioloog Izzy Gerstenbluth maar het zekere voor het onzekere en adviseert een lockdown.”

Dat is volgens Van Den Broek te billijken, maar hij moet ook vooruit denken en voorstellen ontwikkelen om te gaan investeren in ‘meten is weten’. “Je kunt zieke mensen blijven testen wat je wil, en je kan blijven benoemen hoeveel gevallen er zijn bijgekomen – dat is niet perse verkeerd -, maar het kan zoveel beter.

Van Den Broek zegt dat deze aanpak, waarvoor Gerstenbluth kiest, wellicht nu veel draagvlak krijgt in de samenleving, al was het maar om de angst weg te nemen en paniek te voorkomen. Maar dat dat sentiment snel over is als de eerste mensen op straat komen te staan omdat ze gewoon geen brood meer kunnen betalen. “Dan gaan mensen daar heel anders over denken en dat hoeft niet heel lang te duren.”

Beleid

Gerstenbluth zou volgens Van Den Broek gewoon hardop moeten zeggen dat Curaçao massaal moet investeren in een representatieve steekproef onder de hele populatie en daarin gaan testen. “Daarmee kunnen er betere berekeningen kunnen maken over het verloop van het virus op het eiland, waar de overheid vervolgens beleid op kan maken. De deskundige zegt het dan. Maar zolang die dat niet gaat zeggen, zal dat ook niet gebeuren.”

Het scenario dat zich met de voortzetting van het huidige beleid kan aftekenen – zeg twee weken verder – is dat de eerste Curaçaoënaars geen boodschappen meer kunnen doen omdat ze geen werk meer hebben, honger gaan lijden, rond gaan struinen; de criminaliteit neemt toe, aldus Van Den Broek. “En dan gaat de overheid paniek beslissingen nemen, want die staan dan voor hele andere problemen.”

Vraag is waarom Gerstenbluth c.s. met deze wijsheid niet aan de slag gaat. Volgens Van den Broek is dat waarschijnlijk een kwestie van geld en mankracht. “Dat zien we althans vaak, maar is een minder valide argument. Een kwestie van keuzes maken en prioriteiten stellen. Zet in op testen, al lijkt het niet het meest prangende, maar ik verzeker je dat je daar over twee weken heel anders over gaat denken.”

lees ook:

——

Eline van den Broek-Altenburg, PhD, voormalig journalist – onder andere op Curaçao – en adviseur gezondheidsbeleid in het Nederlandse en Europese parlement, is momenteel professor aan het Larner College of Medicine aan de Universiteit van Vermont, USA. Volg haar op Twitter op @E_line en #ReDoTheMath.

Bron: Curacao.nu