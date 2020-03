Curacao.nu | Curaçao neemt verregaande maatregelen in strijd tegen Covid-19

Maatregelen in het kort | Persbureau Curacao

Curaçao heeft dinsdagavond een groot aantal maatregelen genomen en aangescherpt in de strijd tegen Corona. Het vlieg- en maritieme verkeer wordt bijna totaal aan banden gelegd. Publieke bijeenkomsten zijn verboden, net zoals voetbalwedstrijden en kerkdiensten, die zijn ook niet meer toegestaan.

Werknemers wordt gevraagd zoveel mogelijk vanuit huis te werken, in overleg met de werkgever. Wie het huis niet uit hoeft, wordt gevraagd thuis te blijven.

Vluchten

Alle vluchten van en naar Curaçao zijn opgeschort. Alleen inwoners van het eiland met een retourticket en een Curaçaos’ identificatiebewijs kunnen de komende dagen terugkomen. Curaçaoënaars die in Nederland wonen moeten daar blijven.

Medisch personeel en vracht vanuit één van de voormalige Antilliaanse eilanden mag nog wel komen. Wie arriveert in Willemstad gaat verplicht 14 dagen in quarantaine, bij voorkeur thuis.

Wanneer wel?

Alleen mensen die een essentieel beroep uitoefenen of boodschappen moeten doen, naar een bank gaan of hun auto moeten tanken mogen naar buiten.

Wie in de natuur wil zijn of het strand wil bezoeken mag dat doen, maar wel steeds op minimaal twee meter afstand van iemand anders.

Dat geldt voor iedereen die zich in de publieke ruimte begeeft.

Horeca

Misschien wel de opvallendste maatregel is de aanpak in de horeca en de toeristische sector. Het is restaurants en andere eetgelegenheden niet meer toegestaan om gasten te ontvangen.

Wie wil eten of drinken kan terecht maar dient alles mee te nemen. Zitten, eten en recreëren ter plaatse is niet meer toegestaan.

Het is mensen verboden om bejaardenhuizen te bezoeken en ook in het openbaar vervoer dienen chauffeurs er voor te zorgen dat reizigers een minimale afstand van twee meter aanhouden.

Covid-19

Curaçao heeft drie bevestigde gevallen van besmetting met het Covid-19 virus en zo’n veertig cases die gemonitord worden. De drie patiënten zijn allen toeristen uit Nederland.

Bron: Curacao.nu