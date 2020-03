Curacao.nu | Curaçao sluit alle scholen, derde corona-besmetting

Persbureau Curacao

Alle scholen op Curaçao sluiten vanaf dinsdag hun deuren om verdere verspreiding van het corona-virus op het eiland te voorkomen. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath vandaag gezegd.

De sluiting van de scholen geldt in eerste instantie voor een periode van een week. Daarna wordt besloten of het nodig is de scholen nog langer dicht te houden. De bedoeling is dat alle leerlingen van groep acht en die in hun eindexamenjaar zitten wel naar school kunnen.

Op Curaçao zijn nu drie personen geregistreerd die besmet zijn met het corona-virus. De derde werd eerder als twijfelgeval getest, maar bleek later toch positief. Een groep van veertig mensen wordt gemonitord, een deel daarvan zit in isolatie.

Repatriëring

Vandaag komen twee vluchten met 50 en negen Curaçaoënaars aan boord naar huis. Morgen komen er 9 vluchten aan op Hato om passagiers op te halen die dit weekend niet weg konden, toen binnenkomende vluchten uit Europa werden geweerd.

Bron: Curacao.nu