Curacao.nu | Curaçao start met versoepeling van maatregelen

Persbureau Curacao

Willemstad – Vanaf morgen 21 april worden enkele versoepelingen doorgevoerd.

Boeken en kantoorartikel mogen weer open. Ontheffing aanvragen, geen walk-in maar alleen bezorging in herkenbare voertuigen. Geen verkoop van meubilair.

Hardware stores: thuis bezorgen of via drive through – plachi di dia blijft gelden. Gewone winkeldeuren blijven gesloten. Geen meubelwinkels en winkels met elektronische apparaten.

Computerzaken mogen open: mensen mogen enkel naar binnen op basis van afspraak. Reparaties mogen wel plaatsvinden. Alleen op plachi di dia dagen

Telefoonmaatschappijen mogen weer werken. Monteurs mogen wel aan huis komen, maar moeten SOCIAL DISTANCE houden.

Afval wegbrengen naar Selikor Koraalspecht en Landfill Malpais: tuinonderhoud moet ontheffing aanvragen voor hun werk. Individueen mogen dit alleen doen op hun Plachi di Dia. Schone tuinen en rooien zijn belangrijk met het oog op orkaanseizoen

Optika’s mogen open alleen op afspraak, social distance en op dagen van plachi di dia te bezoeken.

Zwemmen: maandag tot zondag enkel van 6 tot 9 uur ‘s ochtends, Plachi di Dia geldt. Enkel in zee, niet in publieke zwembaden. Stranden moeten VOLLEDIG leeg zijn na 9 uur. Op zondag mag je alleen lopend of met de fiets naar het strand. Niet toegestaan om met meer dan 4 mensen samen te zijn op het strand.

Houd SOCIAL DISTANCE… zeer belangrijk.

Alle voorgenoemde punten gaan vanaf morgen, 21 april in. Het MEO team gaat streng controleren dat het allemaal goed wordt nageleefd. Daarom de volgende punten:

Als de versoepeling niet goed gaat, Wordt de regelgeving teruggedraaid. Dus iedereen moet zich eraan houden.

Bezorging betekent: bestel online of telefonisch

Alle ontheffingen aanvragen via www.kalamidat.cw/covid19

Houd je aan de hygieneregels: handen wassen & hoesten in elleboog

Houd je altijd aan de 2 meter

Neem je tijd voordat je je ontheffing aanvraagt, zodat je goed weet WAT je aanvraagt

Ontheffing wordt 24 tot 48 uur na aanvraag verleend

Bron: Curacao.nu