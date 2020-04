Curacao.nu | Curaçao verliest driekwart stoelcapaciteit luchtvaart door Corona

Persbureau Curacao

Willemstad – Curaçao heeft ruim driekwart van de stoelcapaciteit in de luchtvaart verloren door de Corona-crisis.

Van ruim 20.000 stoelen vlak voor de week dat Curaçao op slot ging, tot iets meer dan 4.600 stoelen deze week. Analisten verwachten dat Curaçao pas in 2023 terug is op het oude niveau van vorig jaar.

Een start naar herstel is pas aan de orde wanneer de reisbeperkingen naar Nederland en de Verenigde Staten kunnen worden opgeheven. Deze landen voorzien in het grootste aandeel in toeristen voor Curaçao.

Bron: Curacao.nu