Curacao.nu | Curaçao wil 162 miljoen dollar van PDVSA

Persbureau Curacao

Curaçao voert een arbitrageclaim van 162 miljoen dollar tegen PDVSA. RdK heeft de BOPEC- olieopslagterminal op Bonaire in beslag genomen.

Daarmee wil ze achterstallige betalingen, onderhoudskosten en milieuschade verhalen op de Venezolanen.

Wereldwijd is de vraag naar olie en aardolieproducten gedaald als gevolg van Corona. Maar de lage prijs heeft de vraag naar opslagruimte doen toenemen, ook op Curaçao. De claim is ingediend bij het International Center for Dispute Resolution in New York.

Bron: Curacao.nu