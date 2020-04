Curacao.nu | Curaçaoënaar doodgeschoten in Dordrecht

Persbureau Curacao

Het dodelijke slachtoffer van een van de twee schietincidenten in Dordrecht in de nacht van zaterdag op zondag is de 43-jarige Curaçaoënaar Johnny Henriques, inwoner van de stad.

Volgens de website Bovennieuws.pro werd hij zwaargewond aangetroffen in de Jacob van Heemskerckstraat, naast zijn woning. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Getuigen hoorden rond middernacht meerdere schoten en zagen zeker één persoon, de vermoedelijke schutter, wegrennen.

Bij een tweede schietincident elders in de stad raakte een 22-jarige man uit Dordrecht gewond aan een been. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. Vooralsnog lijkt er volgens de politie geen relatie te bestaan tussen de twee schietpartijen.

Onrustig

Volgens Boevennieuws.pro zou het al langer onrustig zijn geweest in de buurt, al is er nog weinig bekend over de toedracht. Het kan een ruzie zijn geweest, maar ook een afrekening.

Buurtbewoners zeggen tegen de site dat Henriques een “relaxte man” en een liefhebbende vader was. Hij reed in een dure Mercedes, maar waar hij precies de kost mee verdiende is niet helemaal duidelijk.

Volgens een kennis van het slachtoffer schetsen de foto’s op de facebookpagina van Henriques een vertekend beeld. “Het ziet er allemaal heel gangsterachtig uit, maar hij was een rustige jongen.”

Bron: Curacao.nu