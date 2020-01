Persbureau Curacao

Willemstad – Tijdens constructiewerkzaamheden bij het nieuwe Corendon hotel is vanochtend een stuk dak naar beneden gekomen. Niet in het grote gebouw, maar een zijgebouwtje, waar een keuken was gevestigd.

Eerder was sprake van een ingestorte vloer, maar dat bleek niet juist te zijn, aldus het management van Coredon.

De brandweer kwam met groot materieel ter plaatse. Twee mensen raakten lichtgewond.

Bron: Curacao.nu