Curacao.nu | De maand mei: Human Pride Curaçao

Persbureau Curacao

In het kader van de huidige Covid-19 crisis en de geweldige initiatieven die op het eiland ontstaan, heeft de Curaçao Pride organisatie de maand mei tot Human Pride Curaçao maand uitgeroepen. Dit online-initiatief is opgericht om mensen collectief te bewegen zich uit te spreken over op wie zij trots zijn in de maatschappij.

“Er ontstaan door de huidige crisis veel humane initiatieven en wij vinden dat de mensen die hierin een actieve rol spelen benoemd mogen worden. Maar niet alleen roepen wij mensen op om zich positief uit te spreken ten op zichten van dergelijke initiatieven, ook kan iemand zijn ouders, buren of vrienden in het zonnetje zetten. Mensen kunnen een foto van degene op wie ze trots zijn, of het Human Pride logo op Facebook plaatsen met de hashtag #humanpridecuracao.

Met dit initiatief hoopt de organisatie een stroom van positieve en ontroerende berichten op gang te brengen in een tijdperk waarin het nieuws gedomineerd wordt door onzekerheid en angst. Een selectie van deze mooie berichten zullen ook gedeeld worden op de Facebookpagina van Human Pride, facebook.com/worldhumanpride zodat deze een breed publiek bereiken.

Wij zijn trots op alle mensen van Curacao!

Op wie ben jij trots?

Je buurman, vriend, moeder, broer, gezondheidswerker, overheidsfunctionaris, vrijwilliger bij de voedselbank, wie dan ook.

Bron: Curacao.nu