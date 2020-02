Persbureau Curacao

Het transportschip van de marine, de Zr.Ms. Pelikaan staat in Nederland op het droge. De komende maanden voert Damen Shipyards een zogeheten ‘Mid-Life Update’ uit.

Daardoor moet het schip de komende jaren weer goed inzetbaar zijn. De Pelikaan is al sinds november niet meer te zien in het Caribisch gebied. In augustus ligt het schip weer operationeel klaar op Curaçao.

Bron: Curacao.nu