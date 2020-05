Curacao.nu | Edison Rijna wil alsnog bekerfinale op Bonaire

Persbureau Curacao

Kralendijk – De KNVB ziet niets in het plan om de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht op Bonaire af te werken. Veilig reizen is nog niet mogelijk zegt de bond.

Maar volgens de gezaghebber is zijn eiland juist de veiligste plek om een finale te spelen, want Bonaire is al anderhalve maand corona-vrij. Edison Rijna heeft een brief met voorstel naar de UEFA gestuurd.

De wedstrijd zou gespeeld moeten worden in Stadion Kralendijk, dat tenminste plaats biedt aan drieduizend toeschouwers. In het stadion ligt een kunstgrasmat die voldoet aan de richtlijnen.

Bron: Curacao.nu