Curacao.nu | Eerste dode vuurwapengeweld

Persbureau Curacao

Willemstad – De eerste dode bij een schietpartij in 2020 is gevallen. Slachtoffer is de 23-jarige Richentley Bernardus.

Hij overleed gisterochtend bij een schietpartij op de Franklin Rooseveltweg.

De politie heeft twee verdachten aangehouden, waaronder de 20-jarige Nicole Lake. De tiener die bekend werd omdat zij diverse keren wist te ontsnappen uit jeugdinstellingen. Ook pleegde zij verschillende Atrako’s.

De politie denkt dat een ordinaire woordenwisseling de reden was voor de schietpartij.

Bron: Curacao.nu