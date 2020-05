Curacao.nu | Enquête: Financiële bijstand door Nederland en daaraan verbonden voorwaarden

Doe mee met de nieuwe enquête van Linkels & Partners in samenwerking met dit nieuwsmedium. Deelname aan de enquête is anoniem. Invullen kost tussen de 5 en 8 minuten. Invullen kan door hier te klikken. De vragen staan er zowel in het Nederlands als in het Papiamentu.

De enquête kan tot zaterdag 23 mei 2020 om 2 uur ‘s middags worden ingevuld. In het weekend presenteren wij de eerste resultaten.

Naschrift KKC

De Rijksministerraad coronavirusmaatregelen liquiditeitsvoorwaarden voor Aruba, Sint Maarten en Curacao. Met dank aan een trouwe lezer. Indien niet leesbaar en/of downloadbaar in verschillende browsers, klik hier (PDF).

