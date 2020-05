Persbureau Curacao

Willemstad – Eugene Cleopa is tijdelijk Statenvoorzitter in het parlement. Het parlementslid voor de MAN vervangt William Millerson van de PAR.

Die is sinds 8 voor een langere periode om medische redenen afwezig. Dat meldt griffier Silvin Cijntje in een brief aan de gouverneur.

In oktober vorig jaar was Millerson wegens kanker ook voor een langere periode afwezig in de Staten.

Bron: Curacao.nu