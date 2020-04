Curacao.nu | Gedetineerden SDKK tonen veerkracht

Persbureau Curacao

Een anonieme gevangene heeft vandaag een brief geschreven over Corona in de SDKK-gevangenis. Er is grote onrust onder gedetineerden over de kans op besmettingen daar.

Vorige week staakte een groot deel omdat zij zich niet veilig voelen. Bewakers zouden niet werken met mondkapjes en handschoenen, ook zouden ze geen afstand houden tot de gevangenen.

De staking is volgens deze anonieme gevangene met rubber kogels en traangas gebroken.

Kerkdienst

Vandaag hielden alle 65 gevangene in het blok van de brievenschrijver een kerkdienst om te bidden voor een goede gezondheid en voor hun familie en de bewakers.

De kerkdienst werd ingeleid door een gevangen die al zeventien jaar vast zit. Hij zei in al die jaren meerdere keren beschoten en gestoken te zijn geweest, maar is nu pas echt bang of hij straks nog naar huis kan.

De briefschrijver sluit af door te melden dat de dienst een succes was en dat het goed was om te zien dat gedetineerden in ieder geval steun bij elkaar vinden.

Bron: Curacao.nu