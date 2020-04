Curacao.nu | Geen nieuwe cases op Curaçao

Persbureau Curacao

De laatste twee dagen zijn er geen nieuwe Corona-cases bijgekomen. De teller staat nog steeds op 11 positief geteste personen op Curaçao.

Daarvan is er 1 overleden. Drie patiënten zijn genezen, vijf blijven thuis in isolatie en twee zijn opgenomen in het CMC. Dat meldt epidemioloog Izzy Gerstenbluth op basis van cijfers van gisteren.

Er zijn inmiddels 370 mensen getest op het coronavirus. Van zeven testen moet de uitslag nog binnenkomen. 271 mensen zitten in quarantaine. Daarvan worden er nog 37 gevolgd door het team van GGz.

Bron: Curacao.nu