Curacao.nu | Geen sociale afstand op Curaçao, veel ongelukken

Persbureau Curacao

Op de eerste dag na het opheffen van de lockdown waren op Curaçao veel verkeersongelukken met alcohol in het spel. Ook waren er veel samenscholingen waartegen de politie moest optreden.

Het gaat om groepen mensen die op straat of bij snèks bij elkaar stonden, vaak om te drinken.

Op 8 mei werd de lockdown op Curaçao opgeheven. Er geldt nog wel een avondklok en bijeenkomsten van 25 personen of meer zijn verboden.

Onacceptabel

Minister Quincy Girigorie van Justitie noemde het gedrag van de bevolking “simpel onacceptabel”. Hij benadrukte dat de coronacrisis niet voorbij is en dat mensen zich aan de regels van sociale afstand moeten blijven houden. “Het is vooralsnog geen reden om de lockdown terug te draaien, want het mag de mensen, die zich wel aan de regels houden, niet duperen”, zegt de bewindsman.

De Heineken-snèk aan de Caracasbaaiweg, moest gisteren zelfs twee keer worden gesloten op één avond, omdat mensen geen afstand van elkaar hielden.

De politie zal volgens hem strenger optreden tegen mensen die dat niet doen. Alle winkels en snèks waar vanaf nu samenscholingen zijn, zullen worden gesloten.

Verkeer

Op de Gosieweg sloeg ter hoogte van de Kraamkliniek een auto over de kop. De bestuurder moest door de brandweer uit haar auto worden bevrijd. Zij is in zorgwekkende toestand opgenomen in het CMC.

Op een normale dag zijn er rond de 35 verkeersongelukken op het eiland, tijdens de lockdown liep dat soms terug tot geen enkele per dag. Gisteren steeg dat aantal meteen, waarbij ook gewonden vielen. Volgens de politie vooral door alcohol gebruik.

Bron: Curacao.nu