Curacao.nu | Geen vluchten Aruba Airlines naar Miami

Willemstad – Ruim een maand na de eerste vlucht van Aruba Airlines van Curaçao naar Miami lijkt het doek alweer te zijn gevallen.

Passagiers kregen te horen dat de vluchten voor onbepaalde tijd zijn opgeschort.

Een officiële bevestiging hiervan is niet gegeven. Mogelijk heeft de opschorting te maken met de reportage van Nieuwsuur. Daarin werd onder meer gesteld dat Aruba Airlines in handen van een Venezolaan is. Amerika voert een streng sanctiebeleid tegen Venezuela

Bron: Curacao.nu