Curacao.nu | Hof distantieert zich van negatieve berichten in media

Persbureau Curacao

Willemstad – Het Hof van Justitie distantieert zich van de negatieve berichten die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen.

In deze berichten verwijten voorzitters van twee vakbonden het Hof dat onder andere het KNSM gebouw voor permanente schade aan de gezondheid van medewerkers heeft gezorgd, dat zieke medewerkers worden geïntimideerd en dat de onderzoeksrapporten oppervlakkig zijn.

Het Hof betreurt het zeer dat dergelijke uitlatingen worden gedaan. In feite is er sprake van een onderliggend individueel arbeidsgeschil dat zijn juridisch beloop dient te hebben en waar het Hof niet verder op in kan gaan.

Een aantal medewerkers van het Hof is sinds eind 2018 in het KNSM gebouw geplaatst, nadat zij gezondheidsklachten hebben gekregen als gevolg van de luchtkwaliteit in het Stadhuis. Er werden sinds half juli 2019 ook in het KNSM gebouw gezondheidsklachten gemeld.

Naar aanleiding van deze klachten heeft het Hof tot drie keer toe door verschillende instanties onderzoek laten doen om na te gaan of de tijdelijke huisvesting een verantwoorde werkomgeving was. De uitkomst is dat het KNSM als tijdelijke werkomgeving voor het Hof verantwoord is en geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van de medewerkers.

Alle klachten worden serieus genomen en het Hof neemt telkens de nodige maatregelen in het belang van de gezondheid van de medewerkers.

Verhuizing

Het Hof is druk bezig met de voorbereidingen om voor het reces in juli te verhuizen naar het voormalig KPMG gebouw aan de Emancipatieboulevard. Daar zullen alle medewerkers van het Hof worden gehuisvest.

Bron: Curacao.nu