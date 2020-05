Persbureau Curacao

Willemstad – De hoger beroepszaak tegen George Jamaloodin dient dinsdag 9 juni. De Curaçaose oud-minister werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 28 jaar.

De rechtbank achtte toen bewezen dat Jamaloodin opdracht gaf om Helmin Wiels uit de weg te ruimen. Jamaloodin houdt vol onschuldig te zijn en is daarom in hoger beroep gegaan. Zijn zaak was gepland op 30 april, maar moest vanwege de Coronacrisis worden uitgesteld tot 9 juni.

Bron: Curacao.nu