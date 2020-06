Curacao.nu | Hondenkoekjesactie levert €1.875 op voor stichting CARF

Persbureau Curacao

Willemstad – Afgelopen vrijdag stond de Curaçao Animal Rights Foundation (CARF) stil bij het 12-jarig bestaan van de stichting. Wegens COVID-19 was het onmogelijk om het jubileum te vieren met een feestelijk evenement. Dierenliefhebber Marjolein Berends besloot daarom een online inzamelingsactie te organiseren voor de stichting.

Zij heeft dit weekend honderden hondenkoekjes gebakken en daarmee in totaal €1.875,- opgehaald voor CARF.

“De maandelijkse kosten per hond voor vlooien- en teken preventie zijn omgerekend zo’n €12,50. Mijn doel was om 100 donaties van minimaal €12,50 te ontvangen zodat CARF deze maand preventieve middelen kan bekostigen voor honderd honden. Om dit doel te behalen heb ik besloten om voor iedere donatie die binnenkomt een portie hondenkoekjes te bakken voor de stichting. Al snel bleek dat veel mensen graag hun steentje wilden bijdragen,” zegt Berends.

De donaties stroomden dit weekend binnen vanuit Nederland en Curaçao. Zelfs enkele supporters uit de Verenigde Staten hielpen een handje mee door een donatie over te maken. Het doel is ruimschoots behaald en Berends kijkt terug op een zeer succesvolle inzamelingsactie. De door haar gebakken hondenkoekjes heeft zij inmiddels overhandigd aan de stichting en diens foster gezinnen.

“We zijn ontzettend blij verrast met deze actie” zegt Sheila Maal, vertegenwoordiger van stichting CARF. “Wij hadden ons er eigenlijk bij neergelegd dat ons bestaan dit jaar stilletjes aan ons voorbij zou gaan. Gelukkig dacht Marjolein daar anders over en heeft zij het hele weekend in de keuken gestaan om hondenkoekjes te bakken. Het is hartverwarmend en we zijn ontzettend dankbaar voor alle steun en donaties die we hebben ontvangen.”

CARF werd in mei 2008 opgericht door lokale dierenliefhebbers en heeft sindsdien zo’n 2.000 honden kunnen redden, verzorgen en herplaatsen. CARF wordt gerund door vrijwilligers en is afhankelijk van donaties en giften. De stichting ontvangt geen overheidssubsidies en daarom zijn alle financiële bijdragen, groot en klein, heel welkom. Voor meer informatie over stichting CARF kan www.carfcuracao.com worden bezocht.

Bron: Curacao.nu