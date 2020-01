Curacao.nu | Hongerstaking Venezolanen vierde dag in

Persbureau Curacao

Willemstad – De hongerstaking van 12 Venezolanen in de SDKK-gevangenis gaat vandaag haar vierde dag in. Negen van hen zitten al langer dan een half jaar vast, terwijl ze bescherming hebben aangevraagd bij de Curaçaose overheid.

Zij willen uitsluitsel van de minister of in ieder geval in vrijheid gesteld om die beslissing af te wachten. In de Curaçaose wet staat dat iemand maximaal 6 maanden mag worden vastgehouden, maar de minister van Justitie wil ze niet laten gaan.

Bron: Curacao.nu