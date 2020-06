Persbureau Curacao

Willemstad – Curaçao heeft voor iets meer dan 4,5 maand dollars in kas om importen te kunnen betalen. De norm is drie maanden.

In totaal gaat het om 2,2 miljard gulden, aan het begin van de Coronacrisis was dat nog 1,9 miljard. Dat er meer in kas zit, komt door de liquiditeitssteun uit Nederland.

Bron: Curacao.nu