Curacao.nu | In juli een op de vier of vijf kamers bezet

Persbureau Curacao

Willemstad – Morgen komen de eerste toeristen weer naar Curaçao. Maar echt veel zullen we er nog niet van merken. Slechts een op de vier of vijf hotelkamers is dan bezet. Dat zegt Chata die dat aan acht hotels vroeg.

In de maand juli mogen er maximaal 10.000 toeristen binnenkomen. De belangenorganisatie van de hotel sector denkt dat er zo’n 6000 komen. Chata verwacht dat de echte toeloop pas in september of oktober is.

Bron: Curacao.nu