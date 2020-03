Curacao.nu | Inspectie sluit negen zaken

Persbureau Curacao

De Inspectie heeft gisteren negen winkels gesloten omdat ze zich niet aan de sluitingstijd hielden. In totaal werden 14 zaken gecontroleerd. Toko’s, snèks en supermarkten mogen open blijven tot 8 uur ’s avonds.

In sommige snèks werd na achten nog steeds whisky geschonken of stoelen neergezet. Ook stond in een van die zaken een slotmachine. De gesloten zaken blijven tot en met zondag dicht.

Bron: Curacao.nu