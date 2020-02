Curacao.nu | Intentieverklaring CZMCARIB en Colombiaanse marine getekend

Persbureau Curacao

Foto – Defensie Caribisch Gebied

Willemstad – Op vrijdag 14 februari is het hoofd van de Marine Inlichtingen van Colombia op bezoek geweest bij CZMCARIB en Kustwacht Caribisch Gebied.

De afgelopen jaren is er een vertrouwensband en goede samenwerking ontstaan op operationeel gebied. Vanuit beide landen bestaat de behoefte om dit uit te breiden naar intensievere samenwerking bij delen en analyseren van informatie.

De Memorandum of Understanding die in 2015 is getekend tussen de twee landen biedt hiervoor voldoende ruimte. Echter, is er nog wel afstemming nodig om het proces efficiënt vorm te geven. Tijdens het bezoek is hierover overeenstemming bereikt en vastgelegd in een zogenaamde Intentieverklaring. De komende zes maanden wordt het proces van efficiënt informatiedelen in een gezamenlijke werkgroep uitgewerkt.

In de afgelopen maanden zijn verschillende drugsonderscheppingen succesvol afgerond door gedeelde informatie van de Colombiaanse Marine Inlichtingen. Daarnaast neemt Zr. Ms. Groningen voor de derde keer deel aan operatie Orion, een Colombiaans geleide anti-drugs operatie waarbij de operationele staven van beide landen ook samenwerken.

Bron: Curacao.nu