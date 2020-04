Curacao.nu | Inzet Defensie Caribisch gebied

Persbureau Curacao

In Nederland is er veel inzet om burgers en civiele instanties te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dit doen zowel militairen als burgermedewerkers werkzaam bij de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.

Ook in het Caribisch gebied zijn zij ook druk bezig met ondersteunen, zowel duidelijk in het zicht als achter de schermen.

In bijgevoegde infographic een overzicht van wat Defensie in het Caribisch gebied onder andere doet in de regio in de strijd tegen covid-19.

Bron: Curacao.nu