Curacao.nu | Jaarrekening 2018 afgekeurd door Rekenkamer

Persbureau Curacao

De Algemene Rekenkamer heeft de jaarrekening 2018 afgekeurd. De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten in 2018 zijn niet tot stand gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Ook geeft de jaarrekening geen getrouw beeld van de financiële positie van Curaçao per 31 december 2018 en het resultaat over 2018.

De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten komen niet overeen met de vastgestelde landsbegroting. De overschrijding bedraagt in totaal en afgerond 278 miljoen gulden.

Ministeries

Het ministerie van minister Suzy Camelia-Römer, Gezondheid, Milieu en Natuur draagt het meest bij aan de overschrijding (65%). In totaal gaat het om 99 miljoen gulden. Minister Zita Jesus-Leito kende met haar ministerie van Verkeer en Vervoer een overschrijding van 24 miljoen, 16 procent van het totaal. Het Ministerie van Economische Ontwikkeling gaf 12 miljoen gulden teveel uit dan begroot (8%).

Aan de inkomsten kant wist het ministerie van Financiën 110 miljoen gulden (89%) niet binnen te halen, zoals begroot.

Wettelijke regelingen

De Rekenkamer meldt voorts dat de verplichtingen en de uitgaven ook niet tot stand zijn gekomen volgens relevante wettelijke regelingen. In totaal blijkt een bedrag van 354 miljoen onrechtmatig besteed. Een groot deel daarvan, 262 miljoen, is uitgegeven aan subsidies voor een totaalbedrag van 262 miljoen gulden. Verstrekt zonder de vereiste subsidiebeschikkingen en overdrachten van totaal 59 miljoen die betaald zijn zonder de onderliggende overeenkomsten

De uitgaven en de ontvangsten waarvan het onzeker is of deze volgens de relevante wettelijke regelingen zijn ontstaan bedraagt totaal bijna drie miljard gulden. Volgens de Rekenkamer komt dit vooral omdat bijna 1,4 miljard gulden aan belastinginkomsten door interne beheersing niet voldoende is.

Geen getrouw beeld

De jaarrekening geeft ook geen getrouw beeld van de financiële positie van Curaçao per 31 december 2018 en het resultaat over 2018.

De jaarrekening is niet opgesteld volgens alle betreffende bepalingen van de Landsverordening Comptabiliteit 2010. Zo worden de begrotingswijzigingen niet in de jaarrekening toegelicht.

Die bevat 34 miljoen aan getrouwheidsfouten en 3 miljard aan getrouwheidsonzekerheden. De fouten hebben betrekking op onder andere onterechte directe boekingen op het eigen vermogen voor het treffen van een voorziening voor dubieuze vorderingen van totaal 16 miljoen gulden en een onjuiste verantwoording van 13 miljoen gulden als subsidie. De

getrouwheidsonzekerheden van 3 miljard worden ook grotendeels

veroorzaakt door de onzekerheid rondom de belastinginkomsten, 1,4 miljard gulden.

Bron: Curacao.nu