Curacao.nu | Jonckheer dient per direct ontslag in

Persbureau Curacao

Willemstad- Kevin Jonckheer van de Curaçao Tourism Development Foundation heeft per direct zijn ontslag ingediend.

Hij is voorzitter van het bestuur van de Curaçao Tourist Board, CTB. Vorige week beklaagde hij zich over het feit dat winstgevende overheids-NV’s niet bijspringen in tijden van nood.

Hij doelde daarbij onder andere op Curoil, Aqualectra en de Curaçao Airport Holding. Dat deed hij in een emotioneel geladen brief.

De reacties daarop zijn zo mogelijk nog emotioneler, waarop de man achter Penha besloot zijn ontslag in te dienen.

Bron: Curacao.nu