Persbureau Curacao

Willemstad – We moeten aandacht blijven houden voor elkaar en begrip tonen voor elkaars situatie in moeilijke tijden. Dat zegt Lucille George Wout in haar kerstboodschap.

De gouverneur verwijst nadrukkelijk naar de economische crisis van Curaçao.

Zij beperkt haar boodschap niet tot de bevolking, maar ook de regering en het parlement worden aangesproken om samen te werken voor een beter Curaçao.

Bron: Curacao.nu