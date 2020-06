Curacao.nu | Knops haalt streep door Groeiakkoord Curaçao

Persbureau Curacao

Den Haag – De Nederlandse regering wil een streep halen door het ‘Groeiakkoord Curaçao’ dat vorig jaar na lange en moeizame onderhandelingen met het kabinet Rhuggenaath werd gesloten.

Staatssecretaris Knops blijkt, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer, de Curaçaose premier te hebben voorgesteld het akkoord te beëindigen en op te nemen in het pakket aan voorwaarden dat Nederland wil verbinden aan een volgende (derde) tranche leningen om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten.

,,In mijn brief van 19 mei 2020 heb ik aangegeven dat aanvullende leningen vanaf juli afhankelijk worden gesteld van een pakket aan maatregelen gericht op structurele hervormingen. Deze hervormingen zullen deels overlappen met wat nu ook al in het Groeiakkoord staat. Ik heb daarom aan minister-president Rhuggenaath voorgesteld om het Groeiakkoord als zodanig te beëindigen en op te laten gaan in de afspraken die gemaakt worden in het kader van de aanvullende liquiditeitssteun”, aldus Knops.

De bewindsman belooft de Kamer ‘nader te berichten na de besluitvorming daarover.’

Over het al dan niet verstrekken van nieuwe leningen en de daaraan te verbinden voorwaarden wordt op 3 juli in de Rijksministerraad besloten.

Bron: Curacao.nu

