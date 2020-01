Persbureau Curacao

Willemstad – Toeristen zullen het misschien niet merken, maar inwoners van Curaçao des te meer: het is de laatste dagen koud ’s nachts. Gisterochtend vroeg werd er zelfs 21,7 graden Celsius gemeten.

Tegen het Antilliaans Dagblad zegt de Meteo dat de oorzaak een koude luchtstroom is vanuit de Atlantische Oceaan. Er is ook weinig wind en bewolking in de nacht.

Overigens is deze kou niet ongewoon voor januari, februari is vaak zelfs nog kouder ’s nachts.

Bron: Curacao.nu