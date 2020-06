Curacao.nu | Laatste dames weg bij Campo

Persbureau Curacao

Willemstad – De laatste dames van Campo zijn naar huis. Eerder al vertrokken de Dominicaanse dames, maar 24 Colombiaanse medewerksters konden niet weg, omdat de grens met Colombia gesloten was.

Na 71 jaar is er nu dan echt een einde gekomen aan het openluchtbordeel bij Hato. Of dat lang blijft duren, is de vraag. Een groep Nederlandse ondernemers is van plan een doorstart te maken na Corona.

Bron: Curacao.nu