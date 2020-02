Curacao.nu | Landsrechercheur vrij op soort borgtocht

Persbureau Curacao

Willemstad – De landsrechercheur die verdacht wordt van mensenhandel is vrijdag op een soort borgtocht vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie eiste 5000 gulden van de politieagent, te betalen aan het slachtoffer om zijn zaak in vrijheid af te mogen wachten.

De rechter ging akkoord met die constructie.

De man wordt met nog vier anderen verdacht van moderne slavernij. Zijn slachtoffer was een illegaal verblijvende kok die drie jaar lang, 12 tot 15 uur per dag, 7 dagen per week in een pizzeria had gewerkt.

Bron: Curacao.nu