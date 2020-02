Curacao.nu | Lezing over Literatuur door Brede Kristensen

Persbureau Curacao

Willemstad – Op woensdag 12 februari zal de bekende auteur en wetenschapper Brede Kristensen de eerste Mongui Maduro Lezing van 2020 houden. De titel van de lezing zal zijn :

Waarom een gezonde samenleving goede literatuur en actieve lezers nodig heeft’.

In zijn lezing zal Dr. Kristensen uiteenzetten hoe belangrijk goede literatuur is voor het ontwikkelen van mensenkennis en zelfkennis. Hij zal zijn stelling illustreren met voorbeelden uit verschillende Curaçaose romans en uit de wereldliteratuur.

Het thema van de lezing sluit nauw aan bij Kristensen’s laatste boek “ Caribisch enigma” Het beloofd een zeer boeiende en gedachtenprikkelende avond te worden. De lezing zal plaatsvinden op woensdag 12 februari om 19.00 uur bij de Mongui Maduro Bibliotheek op landgoed Rooi Catootje.

Aangezien er een beperkt aantal plaatsen is wordt u vriendelijk verzocht u vóór Dinsdag 11 februari aan te melden via e-mail [email protected] of telefoon + 5999 7375119

Bron: Curacao.nu