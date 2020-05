Curacao.nu | Loonsubsidie voor maand mei begint vandaag

Persbureau Curacao

Vanaf vandaag 18.00 uur kunnen werkgevers vijf dagen lang een aanvraag doen voor loonsubsidie tweede fase. Aanvragers die voor de maand april al loonsubsidie hebben ontvangen, krijgen een uitnodiging per e-mail. Andere bedrijven kunnen een nieuwe aanvraag indienen via het portaal.

De aanvraagperiode voor deze tweede fase gaat bijna een week later van start dan gepland. Reden is het feit dat Curaçao aanvankelijk niet akkoord ging met het financieringsvoorstel van de Rijksministerraad. Dat is afgelopen woensdag alsnog gebeurd, waardoor er 63 miljoen gulden vrijkomt om de loonsubsidie ter beschikking te stellen.

Bron: Curacao.nu