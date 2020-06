Curacao.nu | Man met wapen aangehouden

Persbureau Curacao

Willemstad – De politie heeft maandag een jonge man aangehouden met een illegaal vuurwapen. Even daarvoor hadden getuigen een man gezien met een vuurwapen bij een snèk in de omgeving van Berg Altena.

Een politiepatrouille ging op zoek en vond de verdachte in de Bergstraat. Bij het zien van de agenten gooide hij het wapen in een tuin en zette het op een lopen. Ver kwam hij niet. De verdachte is een 20-jarige man, die voorlopig vast zit, zolang het onderzoek duurt.

Bron: Curacao.nu