Curacao.nu | Marechaussee houdt militairen aan op Curaçao die in beslag genomen goederen verhandelden

Persbureau Curacao

De Koninklijke Marechaussee op Curaçao heeft gisteren een 23-jarige milicien van de Curaçaose Militie aangehouden op verdenking van diefstal. De man was te werk gesteld als militair ter ondersteuning van de Kustwacht op Curaçao en zou diverse in beslag genomen goederen, zoals buitenboordmotoren van vaartuigen gestolen hebben.

Naast de aangehouden verdachte wordt nog onderzoek gedaan naar een andere militair die mogelijk medeplichtig is aan de gepleegde diefstallen.

Tijdens het onderzoek kwam ook een 30-jarige man in beeld voor heling van de gestolen goederen. De inwoner van Curaçao bood de gestolen goederen te koop aan via internet. Hij is gisteren ook aangehouden door medewerkers van de Marechaussee.

Het team militaire politiezorg van de Marechaussee doet verder onderzoek naar de diefstallen en heling onder leiding van het Openbaar Ministerie op Curaçao. Daarbij worden meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Politiediensten

Naast de politiedienst voor de militairen voert de brigade ook politiediensten uit op verschillende militaire complexen zoals Marinebasis Parera, Marinekazerne Suffisant en het militaire deel van het vliegveld HATO op Curaçao.

De opsporingsactiviteiten vinden plaats onder gezag van het Openbaar Ministerie van Curaçao. Naast (militaire) politietaken werken rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee nauw samen met het Korps Politie Curacao.

Zo zijn rechercheurs werkzaam bij divisie georganiseerde criminaliteit van de politie, dat gisteren nog bekendmaakte een Venezolaanse bende op te hebben gerold die verdacht wordt van moord, ontvoering en drugshandel.

Ook heeft de Marechaussee informatierechercheurs ter ondersteuning van de politie en werkt ze samen met de Kustwacht in diverse processen.

Bron: Curacao.nu