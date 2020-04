Curacao.nu | Marineschip Venezuela gezonken, cruiseboot vaart door naar Curaçao

Persbureau Curacao

Het Venezolaanse patrouilleschip Naiguatá is gezonken na een aanvaring met het Portugeze cruiseschip Resolute. Alle 44 bemanningsleden zijn gered. Het cruiseschip is doorgevaren naar Curaçao. Venezuela is woedend.

Het ongeluk gebeurde maandag 30 maart, even na middernacht voor de kust van Venezuela. De aanvaring zou volgens de website marineschepen.nl ten noordoosten van het eiland La Tortuga hebben plaatsgevonden.

Het patrouilleschip was volgens Venezolaanse media op het cruiseschip af gegaan toen het zich zo’n zeven mijl van La Tortuga bevond. De Venezolanen hadden opdracht gegeven aan het cruiseschip, dat in Venezolaanse territoriale wateren voer, om koers te zetten naar Isla Margarita.

Dat ligt ten oosten van het eiland La Tortuga. De Resolute kwam waarschijnlijk uit het oosten en zou daarom om moeten keren. Volgens de Venezolaanse autoriteiten zijn de schepen op elkaar gebotst toen de Naiguatá de Resolute begeleidde naar de genoemde haven.

A pesar de la denuncia formulada por el MPPD, acerca del acto alevoso y criminal perpetrado contra un buque de guardacostas venezolano, y de la actuación de nuestra cancillería, no hemos recibido respuesta alguna de las autoridades de la Isla de Curazao. pic.twitter.com/ndaihQwpUN — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) April 1, 2020

Volgens diezelfde autoriteiten is het cruiseschip daarop doorgevaren zonder de bemanningsleden van de Naiguatá te redden. Die werden uit het water gepikt door Venezolaanse reddingsdiensten.

Het schip is naar de bodem gezonken, de diepte is ten noordoosten van La Tortuga zo’n 70 meter. Verder naar het noorden wordt het snel dieper: 180 meter.

Willemstad

De Resolute ligt sinds maandag in Willemstad aan de Motetwerf in de Sint Annabaai. Venezuela heeft aangegeven dat er een onderzoek en rechtszaak komt.

Beelden van de Resolute in Willemstad tonen beschadigingen aan de boeg. Van het zinken van de Naiguatá zijn (nog) geen beelden gepubliceerd.

De route van de Resolute aan de hand van de AIS-gegevens van het schip. Na passage van La Tortuga is het schip naar Curaçao gevaren. (Foto: Marinetraffic)

Recht van vrije doorgang

Het is onduidelijk waarom de Venezolaanse autoriteiten het schip in eerste instantie wilden aanhouden. Want hoewel de Resolute in de territoriale wateren voer, geldt volgens het zeerecht het recht van vrije doorgang.

Schepen, uitgezonderd buitenlandse marineschepen kunnen dus vrij doorvaren, zolang zij zich houden aan de reglementen die het land heeft bepaald, zoals het verbod tot lozen van olie of vissen zonder vergunning.

De 122 meter lange RCGS Resolute is een schip van One Ocean Expeditions en wordt gebruikt voor ijs-expedities bij Antarctica, volgens de reder voldoet het schip aan de hoogste ijsklasse (Lloyds 1AS). Dat heeft ongetwijfeld effect gehad op impact met het Venezolaanse marineschip.

De Resolute had begin maart de haven Faro Recalada aangedaan in Argentinië. Bij binnenkomst in Willemstad maakte Curacao Ports Authority bekend dat er geen passagiers aan boord waren. Oorspronkelijk zou het schip op 10 april in Valparaiso, Chili, aan de andere kant van het Panamakanaal moeten zijn.

Bron: Curacao.nu