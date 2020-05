Curacao.nu | Meer ingezetenen Antillen terug naar huis

Persbureau Curacao

Willemstad – De Caribische delen van het Koninkrijk zijn druk bezig met het repatriëren van eigen burgers nu de coronamaatregelen de komende dagen op alle eilanden verder worden versoepeld.

Zo zal Bonaire op 10 mei ingezetenen die in Amerika en Aruba zijn gestrand terug naar huis laten vliegen. Op die dag kunnen ook Arubaanse burgers vanuit Amerika naar huis keren. Bonaire heeft al op 17 april mensen uit Nederland en Colombia terug laten keren. Zij werden ook eerst twee weken in quarantaine in een hotel geplaatst.

Curaçao heeft dinsdag enkele ingezetenen laten repatriëren uit Nederland, die bij aankomst voor veertien dagen in quarantaine in een hotel zijn geplaatst.

Bron: Curacao.nu